Происшествия 20.10.2023 в 11:10
Пропавшая в Бурятии бабушка найдена мертвой
Пенсионерка, страдающая проблемами с памятью, ушла из дома 17 октября
Текст: Андрей Константинов
Пропавшая в Бурятии 87-летняя пенсионерка, страдающая проблемами с памятью, найдена мертвой. Об этом сообщили сегодня в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».
Напомним, пожилая женщина из микрорайона Заречный Северобайкальска 17 октября вышла из дома и не вернулась. Родные начали поиски бабушки, к которым подключились местные жители, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Однако найти живой пенсионерку не успели.
Напомним, пожилая женщина из микрорайона Заречный Северобайкальска 17 октября вышла из дома и не вернулась. Родные начали поиски бабушки, к которым подключились местные жители, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Однако найти живой пенсионерку не успели.
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