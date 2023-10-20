Происшествия 20.10.2023 в 11:10

Пропавшая в Бурятии бабушка найдена мертвой

Пенсионерка, страдающая проблемами с памятью, ушла из дома 17 октября
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Текст: Андрей Константинов
Пропавшая в Бурятии бабушка найдена мертвой
Пропавшая в Бурятии 87-летняя пенсионерка, страдающая проблемами с памятью, найдена мертвой. Об этом сообщили сегодня в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».

Напомним, пожилая женщина из микрорайона Заречный Северобайкальска 17 октября вышла из дома и не вернулась. Родные начали поиски бабушки, к которым подключились местные жители, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Однако найти живой пенсионерку не успели.
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