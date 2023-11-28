Происшествия 28.11.2023 в 16:36
Отравлением шаурмой в Бурятии занялся Следственный комитет
Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту массового отравления шаурмой в селе Петропавловка Джидинского района.
«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства сбыта продукции, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья граждан. В ходе процессуальных мероприятий будут назначены санитарные и судебно-медицинские исследования, а также выполнен весь комплекс необходимых проверочных мероприятий, после чего действиям собственника и работников заведения быстрого питания будет дана надлежащая правовая оценка», сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
Фото: «Номер один»
«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства сбыта продукции, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья граждан. В ходе процессуальных мероприятий будут назначены санитарные и судебно-медицинские исследования, а также выполнен весь комплекс необходимых проверочных мероприятий, после чего действиям собственника и работников заведения быстрого питания будет дана надлежащая правовая оценка», сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, в райцентре 14 человек, включая нескольких детей, попали в больницу после употребления продукции из киоска «Шаурма в lovaше». Им поставлен диагноз «сальмонеллез». Как уже выяснили в Роспотребнадзоре, в торговой точке грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В настоящее время работа киоска приостановлена.
Фото: «Номер один»
Тегиотравление