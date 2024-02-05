Происшествия 05.02.2024 в 10:26

В Бурятии спасатели вызволили из квартиры трехлетнего ребенка

Когда мама ушла, малыш запер дверь изнутри
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели вызволили из квартиры трехлетнего ребенка
Вечером 4 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске в запертой изнутри квартире находится 3-летний ребенок. Со слов матери, она ненадолго вышла в магазин, оставив малыша одного, после чего ребенок закрыл входную дверь на щеколду. Вернувшись, женщина не смогла попасть внутрь и обратилась за помощью к спасателям.

«Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии полицейского с помощью специнструмента аккуратно вскрыли дверь и проникли в жилище. С ребенком было все в порядке, его передали матери», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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