В Бурятии спасатели вызволили из квартиры трехлетнего ребенка

Вечером 4 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске в запертой изнутри квартире находится 3-летний ребенок. Со слов матери, она ненадолго вышла в магазин, оставив малыша одного, после чего ребенок закрыл входную дверь на щеколду. Вернувшись, женщина не смогла попасть внутрь и обратилась за помощью к спасателям.«Прибыв на место, спасатели БРПСС в присутствии полицейского с помощью специнструмента аккуратно вскрыли дверь и проникли в жилище. С ребенком было все в порядке, его передали матери», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС