Происшествия 08.02.2024 в 11:53
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
Его подозревают в посредничестве при передаче взятки
Текст: Андрей Константинов
7 февраля Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Бурятии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении адвоката.
«По версии следствия, адвокат, осуществляя защиту обвиняемого в рамках расследования уголовного дела, получил 46 тысяч рублей на покупку ноутбука для передачи в качестве взятки должностному лицу органа следствия за принятие решения о прекращении уголовного дела. Адвокату предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, а именно в предложении посредничества во взяточничестве», - сообщили в пресс-службе суда.
Отметим, уголовные дела в отношении адвокатов в Бурятии уже перестали быть редкостью. Так, в ноябре 2023 года Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из местных адвокатов, который за взятку купил права у коррупционеров из ГИБДД.
В декабре того же года следственное ведомство рассказало о разоблачении преступной группы по организации незаконной миграции, в состав которой также входил адвокат. А в 2021 году в Улан-Удэ осудили 60-летнюю женщину-адвоката. Её признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Фото: «Номер один»
«По версии следствия, адвокат, осуществляя защиту обвиняемого в рамках расследования уголовного дела, получил 46 тысяч рублей на покупку ноутбука для передачи в качестве взятки должностному лицу органа следствия за принятие решения о прекращении уголовного дела. Адвокату предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, а именно в предложении посредничества во взяточничестве», - сообщили в пресс-службе суда.
Отметим, уголовные дела в отношении адвокатов в Бурятии уже перестали быть редкостью. Так, в ноябре 2023 года Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из местных адвокатов, который за взятку купил права у коррупционеров из ГИБДД.
В декабре того же года следственное ведомство рассказало о разоблачении преступной группы по организации незаконной миграции, в состав которой также входил адвокат. А в 2021 году в Улан-Удэ осудили 60-летнюю женщину-адвоката. Её признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Фото: «Номер один»
Тегиадвокат задержание