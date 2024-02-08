Происшествия 08.02.2024 в 11:53

В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката

Его подозревают в посредничестве при передаче взятки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
7 февраля Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Бурятии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении адвоката.

«По версии следствия, адвокат, осуществляя защиту обвиняемого в рамках расследования уголовного дела, получил 46 тысяч рублей на покупку ноутбука для передачи в качестве взятки должностному лицу органа следствия за принятие решения о прекращении уголовного дела. Адвокату предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, а именно в предложении посредничества во взяточничестве», - сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, уголовные дела в отношении адвокатов в Бурятии уже перестали быть редкостью. Так, в ноябре 2023 года Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из местных адвокатов, который за взятку купил права у коррупционеров из ГИБДД.

В декабре того же года следственное ведомство рассказало о разоблачении преступной группы по организации незаконной миграции, в состав которой также входил адвокат. А в 2021 году в Улан-Удэ осудили 60-летнюю женщину-адвоката. Её признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Фото: «Номер один»
Теги
адвокат задержание

Все новости

В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
08.02.2024 в 11:55
В Улан-Удэ задержали еще одного адвоката
08.02.2024 в 11:53
В Бурятии возьмутся за преображение Кяхты
08.02.2024 в 11:44
Улан-удэнцы могут выиграть годовой запас бууз – 365 штук
08.02.2024 в 11:26
В Улан-Удэ улицу назвали в честь экс-директора «тонкосуконки» Клавдии Альцман
08.02.2024 в 11:23
В Бурятии готовы к Году семьи
08.02.2024 в 11:17
Житель Бурятии погиб из-за непотушенной сигареты
08.02.2024 в 11:12
В Улан-Удэ прощаются с офицером, погибшим полтора года назад
08.02.2024 в 10:53
Министр социальной защиты населения Бурятии ответит на вопросы в прямом эфире
08.02.2024 в 10:40
В Улан-Удэ ищут кадры для работы в детсадах
08.02.2024 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Бурятии пассажирка поезда пила алкоголь, не реагируя на замечания проводника
Затем в пьяном виде хулиганка стала мешать другим пассажирам
08.02.2024 в 11:55
Житель Бурятии погиб из-за непотушенной сигареты
Возгорание произошло в двухквартирном доме в поселке Усть-Баргузин
08.02.2024 в 11:12
В Улан-Удэ бомж с велосипедом вызвал подозрение у росгвардейцев
Мужчину задержали, оказалось, что байк он украл
08.02.2024 в 09:53
В Бурятии пенсионер на «Оке» врезался в грузовик
Пожилого мужчину госпитализировали с травмами
08.02.2024 в 09:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru