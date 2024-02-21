Происшествия 21.02.2024 в 11:12

83-летнего дедушку сбили на пешеходном переходе в Улан-Удэ

Пожилого мужчину доставили в больницу
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Текст: Андрей Константинов
83-летнего дедушку сбили на пешеходном переходе в Улан-Удэ
Очередное ДТП с наездом на пешехода случилось сегодня утром в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, на ул. Коммунистической 36-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил сбил 83-летнего мужчину. Пенсионер доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, вечером 20 февраля на ул. Ботанической сбили 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Фото: ГИБДД
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

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