Происшествия 21.02.2024 в 11:12
83-летнего дедушку сбили на пешеходном переходе в Улан-Удэ
Пожилого мужчину доставили в больницу
Текст: Андрей Константинов
Очередное ДТП с наездом на пешехода случилось сегодня утром в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, на ул. Коммунистической 36-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил сбил 83-летнего мужчину. Пенсионер доставлен в медицинское учреждение.
Напомним, вечером 20 февраля на ул. Ботанической сбили 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Фото: ГИБДД
Напомним, вечером 20 февраля на ул. Ботанической сбили 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Фото: ГИБДД
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