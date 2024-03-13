Происшествия 13.03.2024 в 11:41

В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди

Напомним, тогда пострадали 27 человек
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди

Джидинский районный суд огласил приговор местной жительнице, по вине которой случилось массовое отравление в селе Петропавловка. Ее признали виновной по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщал ранее «Номер один», в ноябре 2023 года обвиняемая арендовала в селе Петропавловка киоск и стала там готовить и продавать шаурму. При этом она не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования: киоск не был оборудован системой водоснабжения, в нем отсутствовали условия для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря. В связи с этим в еду попали бактерии сальмонеллы, в результате чего 27 граждан, в том числе 14 детей, купивших шаурму в киоске с 21 по 24 ноября, заболели сальмонеллезом, а также острым гастроэнтеритом неясной этиологии.

Как рассказали в суде, подсудимая К. и ее защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, однако, суд не нашел для этого оснований.

«Несмотря на то, что жительница впервые совершила преступление небольшой тяжести, не судима, характеризуется положительно, дала подробные объяснения и показания об обстоятельствах совершения ею преступления, активно способствовала расследованию преступления, признала вину и раскаялась в содеянном, добровольно возместила потерпевшим моральный вред, причиненный в результате преступления, вместе с тем, объектом уголовно-правовой охраны выступает не только жизнь и здоровье отдельного потребителя некачественного товара, но и здоровье населения в целом, а также сфера производства, торговли, работ и оказания услуг, обеспечивающих права потребителей»,

- посчитали в суде.

С учетом данных личности виновной, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих обстоятельств, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей с рассрочкой выплаты на 3 месяца по 5000 рублей ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Следком Бурятии

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