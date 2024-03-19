В результате ДТП в Улан-Удэ травмировано трое несовершеннолетних детей

Сегодня в столице республики произошло крупное ДТП. Как писал ранее «Номер один», большой грузовик перевернул легковой автомобиль «Хонда». После аварии на остановке «Русский драмтеатр» образовался затор. Приехало несколько машин скорой помощи.

Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних.

- По предварительным данным, 19.03.2024 на улице Терешковой г. Улан-Удэ в результате столкновения грузового и легкового автомобилей травмированы трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне второй машины. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, - сообщили в прокуратуре республики.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.

Фото: "Номер один"