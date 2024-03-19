Происшествия 19.03.2024 в 16:35

В результате ДТП в Улан-Удэ травмировано трое несовершеннолетних детей

Авария произошла сегодня в микрорайоне Саяны
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В результате ДТП в Улан-Удэ травмировано трое несовершеннолетних детей

Сегодня в столице республики произошло крупное ДТП. Как писал ранее «Номер один», большой грузовик перевернул легковой автомобиль «Хонда». После аварии на остановке «Русский драмтеатр» образовался затор. Приехало несколько машин скорой помощи.

Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о ДТП  с участием несовершеннолетних.

- По предварительным данным, 19.03.2024 на улице Терешковой г. Улан-Удэ в результате столкновения грузового и легкового автомобилей травмированы трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне второй машины. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, - сообщили в прокуратуре республики.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.

 

Фото: "Номер один"

Все новости

Бурятия получит дополнительно более 50 миллионов рублей на помощь пожилым и инвалидам
19.03.2024 в 16:58
На Байкале в нацпарке заметили первого проснувшегося медведя
19.03.2024 в 16:55
В Бурятии с начала года случилось уже 515 пожаров
19.03.2024 в 16:40
В результате ДТП в Улан-Удэ травмировано трое несовершеннолетних детей
19.03.2024 в 16:35
21 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду
19.03.2024 в 16:22
Бурятия восстанавливает школу в ДНР, пострадавшую от ракетного удара
19.03.2024 в 16:16
Врачи и фармацевты в Бурятии могут выиграть до полумиллиона рублей
19.03.2024 в 16:07
В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214
19.03.2024 в 15:38
Фотографы Бурятии могут принять участие в фестивале «Алтаргана»
19.03.2024 в 14:54
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж
19.03.2024 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии с начала года случилось уже 515 пожаров
В огне погибли трое детей, еще двое пострадали
19.03.2024 в 16:40
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж
Крупное ДТП произошло на Саянах
19.03.2024 в 14:47
Рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей, отправили в колонию
Тело погибшего нашли только спустя два месяца
19.03.2024 в 14:21
В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота
На этот раз питомец погиб. Живодеры орудуют в Гусиноозерске
19.03.2024 в 13:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru