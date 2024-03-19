В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж

В Улан-Удэ недавно произошло крупное ДТП – большой грузовик перевернул легковой автомобиль «Хонда».

- Грузовик врезался в легковой автомобиль, в результате чего тот совершил опрокидывание. Затем грузовик заехал на тротуар и чуть не сбил пешехода. Около Драмтеатра образовался теперь образовался крупный затор, - сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».





В ДТП есть пострадавшие, на месте находятся три машины скорой помощи. Одна из них недавно уехала в БСМП.

- Подробности аварии пока выясняются, - прокомментировали в ГИБДД.

Фото: «Номер один»