Происшествия 19.03.2024 в 14:47

В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж

Крупное ДТП произошло на Саянах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж

В Улан-Удэ недавно произошло крупное ДТП – большой грузовик перевернул легковой автомобиль «Хонда».

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- Грузовик врезался в легковой автомобиль, в результате чего тот совершил опрокидывание. Затем грузовик заехал на тротуар и чуть не сбил пешехода. Около Драмтеатра образовался теперь образовался крупный затор, - сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

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В ДТП есть пострадавшие, на месте находятся три машины скорой помощи. Одна из них недавно уехала в БСМП.

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- Подробности аварии пока выясняются, - прокомментировали в ГИБДД.

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Фото: «Номер один»

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