Происшествия 19.03.2024 в 14:47
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж
Крупное ДТП произошло на Саянах
В Улан-Удэ недавно произошло крупное ДТП – большой грузовик перевернул легковой автомобиль «Хонда».
- Грузовик врезался в легковой автомобиль, в результате чего тот совершил опрокидывание. Затем грузовик заехал на тротуар и чуть не сбил пешехода. Около Драмтеатра образовался теперь образовался крупный затор, - сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».
В ДТП есть пострадавшие, на месте находятся три машины скорой помощи. Одна из них недавно уехала в БСМП.
- Подробности аварии пока выясняются, - прокомментировали в ГИБДД.
Фото: «Номер один»