Происшествия 29.03.2024 в 09:37

В Бурятии полностью сгорел автомобиль

Причиной возгорания машины стало короткое замыкание
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полностью сгорел автомобиль
Вечером 28 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в посёлке Селенгинск Кабанского района. К месту вызова был направлен дежурный караул в составе 3 человек и 1 единицы техники.

«На момент прибытия пожарного подразделения огнём был охвачен автомобиль ВАЗ-2107. Возгорание было потушено в течение 4 минут. В результате пожара автомобиль полностью выгорел изнутри», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки под капотом автомобиля.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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