В Бурятии полностью сгорел автомобиль

Вечером 28 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в посёлке Селенгинск Кабанского района. К месту вызова был направлен дежурный караул в составе 3 человек и 1 единицы техники.«На момент прибытия пожарного подразделения огнём был охвачен автомобиль ВАЗ-2107. Возгорание было потушено в течение 4 минут. В результате пожара автомобиль полностью выгорел изнутри», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки под капотом автомобиля.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС