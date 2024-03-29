В Бурятии сообщили о задержании бывшего спикера Хурала

В ряде телеграм-каналов Бурятии, в том числе связанных с правоохранительными органами, появилась информация о задержании бывшего спикера республиканского парламента Цырена Доржиева. Он – отец бизнесмена Тушина Доржиева, которого силовики разыскивают в рамках дела компании «Витим», связанного с крупными хищениями.







Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным «Номер один», задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

