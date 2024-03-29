Происшествия 29.03.2024 в 11:56
В Бурятии сообщили о задержании бывшего спикера Хурала
Вероятно, Цырен Доржиев задержан в рамках нашумевшего дела «Витима»
Текст: Андрей Константинов
В ряде телеграм-каналов Бурятии, в том числе связанных с правоохранительными органами, появилась информация о задержании бывшего спикера республиканского парламента Цырена Доржиева. Он – отец бизнесмена Тушина Доржиева, которого силовики разыскивают в рамках дела компании «Витим», связанного с крупными хищениями.
Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным «Номер один», задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
О деле «Витима» наше издание сообщало уже неоднократно. Правоохранители выявили, что в ходе строительства школы в селе Сосново-Озерске, которым занималась эта фирма, было похищено не менее 35 миллионов рублей. Гендиректор компании Солбон Дашицыренов был найден и взят под стражу.
Однако, по данным некоторых СМИ, г-н Дашицыренов был лишь номинальным владельцем «Витима», в то время как реальным хозяином фирмы являлся Тушин Доржиев. Поговаривали, что Цырен Доржиев, занимая высокие посты в Хурале Бурятии, мог оказывать покровительство своему сыну. Как бы то ни было, но «Витим» помимо школы в селе Сосново-Озерске действительно выиграл еще несколько крупных аукционов, в частности, на строительство поликлиники в том же райцентре и еще одной школы в селе Хоринск.
Распутывая клубок махинаций, правоохранители постепенно вышли и на других участников криминальной схемы. Так, в феврале было возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он подозревается в халатности при приемке документов от строителей скандальной школы в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.
Ранее в доме самого Цырена Доржиева уже проходил обыск. Что искали там силовики, не известно, однако тогда сам бывший спикер Хурала задержан не был. Что касается его сына Тушина Доржиева, то, по некоторым данным, он скрывается от правоохранителей в Корее.
Фото: скриншот видео
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