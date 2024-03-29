Муйский район Бурятии тряхнуло трижды

Сразу три подземных толчка зафиксировали сегодня сейсмологи в Муйском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», первый произошел в 8.43 утра, его магнитуда составила 3,3 балла. Следующий – магнитудой 3 балла - случился спустя 4 минуты. Третий подземный толчок магнитудой 3,1 балла зарегистрировали в 10 часов утра.Эпицентр землетрясений находился в 22 км юго-восточнее поселка Северомуйск.Фото: «Муя-инфо.24/7»