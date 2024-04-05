Происшествия 05.04.2024 в 13:58

В Бурятии взяли под стражу замдиректора Тункинского нацпарка

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии взяли под стражу замдиректора Тункинского нацпарка
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета Бурятия о заключении под стражу заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Владимира Марганова. Как сообщили в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

«Учитывая тяжесть и уголовно-правовую характеристику преступлений, сведения о личности обвиняемого, занимаемую до настоящего времени должность, а также первоначальный этап расследования уголовного дела по предъявленному обвинению, суд пришел к выводу, что Марганов, находясь на свободе, может скрыться. А также, исходя из занимаемой должности, оказать давление на свидетелей, иных участников уголовного дела, уничтожить необнаруженные документы, вещественные доказательства, иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе суда.

Подробности уголовного преследования Владимира Марганова правоохранительные органы пока не раскрывают.

Фото: «Номер один»
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