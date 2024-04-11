Происшествия 11.04.2024 в 10:08
В Бурятии Селенга вышла из берегов
Затоплена одна животноводческая стоянка
Текст: Андрей Константинов
Река Селенга вышла из берегов в районе села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии. Причиной этого стал ледовый затор, сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».
«Затопило одну сельскохозяйственную стоянку. Четыре человека эвакуированы. На возвышенность отогнали скот – в общей сложности 672 головы крупно- и мелкорогатого скота и одну лошадь», - рассказали в чате.
На место происшествия выехали представители районной администрации.
Фото: «Номер один»
«Затопило одну сельскохозяйственную стоянку. Четыре человека эвакуированы. На возвышенность отогнали скот – в общей сложности 672 головы крупно- и мелкорогатого скота и одну лошадь», - рассказали в чате.
На место происшествия выехали представители районной администрации.
Фото: «Номер один»
Тегиподтопление