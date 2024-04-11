В Бурятии Селенга вышла из берегов

Река Селенга вышла из берегов в районе села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии. Причиной этого стал ледовый затор, сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».«Затопило одну сельскохозяйственную стоянку. Четыре человека эвакуированы. На возвышенность отогнали скот – в общей сложности 672 головы крупно- и мелкорогатого скота и одну лошадь», - рассказали в чате.На место происшествия выехали представители районной администрации.Фото: «Номер один»