Происшествия 20.04.2024 в 10:36
В Бурятии потушили крупный лесной пожар
Он возник в труднодоступной местности Закаменского района
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Прибайкальском и Хоринском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Пожары были оперативно ликвидированы в первые часы на малых площадях.
Так же удалось ликвидировать крупный лесной пожар, возникший 18 апреля в Закаменском районе.
«Тушение осложнялось крутизной склона около 30 градусов. Горела лесная постилка, ущерб лесному фонду не причинен. Возгорание ликвидировано на площади 107 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 20 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
Так же удалось ликвидировать крупный лесной пожар, возникший 18 апреля в Закаменском районе.
«Тушение осложнялось крутизной склона около 30 градусов. Горела лесная постилка, ущерб лесному фонду не причинен. Возгорание ликвидировано на площади 107 га», - рассказали в РАЛХе.
На утро 20 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
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