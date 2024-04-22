Происшествия 22.04.2024 в 09:10
В Бурятии раскрыли подробности убийства главы села
Расправу учинил муж женщины, после он пытался покончить с собой
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности убийства 40-летней главы села Тунка Таисии Леонтьевой.
Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло поздно ночью 21 апреля. Между супругами, находившимися дома, возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в женщину. От полученных ран Таисия Леонтьева скончалась на месте. После этого её муж пытался свести счеты с жизнью. В настоящее время он находится в больнице.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и сбор полной доказательственной базы.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло поздно ночью 21 апреля. Между супругами, находившимися дома, возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в женщину. От полученных ран Таисия Леонтьева скончалась на месте. После этого её муж пытался свести счеты с жизнью. В настоящее время он находится в больнице.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и сбор полной доказательственной базы.
Фото: «Номер один»
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