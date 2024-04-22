В Бурятии спасли дрейфующих на льдинах рыбаков

Днём 22 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Их отнесло от берега на 100-200 метров.«На помощь рыбакам выехали спасатели БРПСС. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили две оторванные льдины, движущиеся по озеру с людьми. При помощи аэролодки спасатели эвакуировали рыбаков на берег. Они находились в удовлетворительном состоянии», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Спасатели БРПСС предупреждают, что подледная рыбалка на весеннем льду – опасное для жизни занятие. Сейчас выходить на лед запрещено.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС