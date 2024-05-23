Происшествия 23.05.2024 в 15:50

В Улан-Удэ снова столкнулись легковушка с мотоциклом

Подобная авария в городе происходит уже второй раз за день
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ снова столкнулись легковушка с мотоциклом

Комитет по транспорту сообщает, что в направлении 140А квартал на перекрестке улиц Мокрова и Тепловая произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Как рассказали в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон», в аварии виноват водитель автомобиля.

- Мотоцикл Кавасаки двигался по улице Мокрова в направлении мкр. Энергетик. Водитель Тойоты Калдина, выезжая с улицы Тепловой, не предоставил преимущество мотоциклисту. ДТП без пострадавших, - пишут аварийные инспекторы.

В Комитете по транспорту просят автомобилистов быть внимательными, потому что в данное время там частично заняты оба направления дороги.

Напомним, что утром подобное ДТП произошло на улице Трубачеева. Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля. Выезжая с прилегающей дороги, он не предоставил преимущество мотоциклу. От удара последний перелетел через машину.

Фото: Комитет по транспорту города Улан-Удэ

Теги
авария ДТП мотоцикл автомобиль дорога

Все новости

Сотрудники Тункинского нацпарка убрали мусор на курорте «Хонгор Уула»
23.05.2024 в 16:31
В Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты
23.05.2024 в 16:26
В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»
23.05.2024 в 16:22
Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества
23.05.2024 в 16:14
В Улан-Удэ водитель и пассажиры трамвая отодвинули иномарку
23.05.2024 в 16:01
С 20 мая в банках Бурятии можно обменять монеты на бумажные деньги
23.05.2024 в 15:55
В Улан-Удэ снова столкнулись легковушка с мотоциклом
23.05.2024 в 15:50
С этого года жители Бурятии при диспансеризации будут заполнять дополнительную анкету
23.05.2024 в 15:37
В России стартовал основной период ЕГЭ-2024
23.05.2024 в 14:56
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
23.05.2024 в 14:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»
Из-за аварии там перекрыты все три полосы
23.05.2024 в 16:22
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
Утром 22 мая он ушел на занятия, но домой не вернулся
23.05.2024 в 14:49
Жительница Улан-Удэ отдала лже-брокерам больше миллиона рублей
Часть денег женщина взяла в кредит, рассчитывая на быстрый заработок
23.05.2024 в 14:03
В Улан-Удэ столкнулись малолитражка с мопедом
От удара мужчина перелетел через машину
23.05.2024 в 13:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru