В Улан-Удэ снова столкнулись легковушка с мотоциклом

Комитет по транспорту сообщает, что в направлении 140А квартал на перекрестке улиц Мокрова и Тепловая произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Как рассказали в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон», в аварии виноват водитель автомобиля.

- Мотоцикл Кавасаки двигался по улице Мокрова в направлении мкр. Энергетик. Водитель Тойоты Калдина, выезжая с улицы Тепловой, не предоставил преимущество мотоциклисту. ДТП без пострадавших, - пишут аварийные инспекторы.

В Комитете по транспорту просят автомобилистов быть внимательными, потому что в данное время там частично заняты оба направления дороги.

Напомним, что утром подобное ДТП произошло на улице Трубачеева. Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля. Выезжая с прилегающей дороги, он не предоставил преимущество мотоциклу. От удара последний перелетел через машину.

Фото: Комитет по транспорту города Улан-Удэ