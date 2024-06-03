Происшествия 03.06.2024 в 12:13

В Бурятии будут судить жестокого убийцу многодетной матери

Мужчина из ревности сжег свою сожительницу
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить жестокого убийцу многодетной матери

В Бурятии перед судом предстанет 31-летний житель с. Сосново-Озерское Еравнинского района, обвиняемый в убийстве сожительницы и уничтожении чужого имущества. Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Следствием установлено, что в марте 2024 года мужчина распивал спиртное с гражданской супругой.

- Во время застолья из-за ревности между ними возникла ссора, в результате чего обвиняемый схватил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и, облив голову и тело женщины, поджег ее зажигалкой. Загоревшуюся бутылку он бросил в спальную комнату. На помощь потерпевшей пришел сосед, вызвав спецслужбы. Мать четверых детей получила многочисленные ожоги тела и 10 дней находилась в больнице, однако скончалась от полученных ожоговых ран, - комментируют в Следственном комитете Бурятии.  

Действия обвиняемого квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение чужого имущества. За совершение преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд республики.

Фото: loon.site


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