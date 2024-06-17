Происшествия 17.06.2024 в 12:32
В Бурятии трехлетний ребенок погиб под колесами трактора
Малыш выпал из кабины во время распашки поля
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели маленького ребенка в Джидинском районе.
«По предварительным данным, 14 июня в местности «Намаг» вблизи села Белоозерск во время распашки поля из кабины трактора выпал 3-летний ребенок. От полученных травм он скончался», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Также на контроле прокуратуры находится расследование ДТП, случившегося 15 июня на технологической дороге возле поселка Саган-Нур. Напомним, там женщина за рулем автомобиля «Тойота Таунайс» не справилась с управлением. В результате машину занесло, и она перевернулась. В аварии погибла 14-летняя дочь женщины, травмы получили её муж и еще один маленький ребенок.
«В ходе проверок будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактике детского травматизма, безопасности дорожного движения, законности принятых органами следствия процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
«По предварительным данным, 14 июня в местности «Намаг» вблизи села Белоозерск во время распашки поля из кабины трактора выпал 3-летний ребенок. От полученных травм он скончался», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Также на контроле прокуратуры находится расследование ДТП, случившегося 15 июня на технологической дороге возле поселка Саган-Нур. Напомним, там женщина за рулем автомобиля «Тойота Таунайс» не справилась с управлением. В результате машину занесло, и она перевернулась. В аварии погибла 14-летняя дочь женщины, травмы получили её муж и еще один маленький ребенок.
«В ходе проверок будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактике детского травматизма, безопасности дорожного движения, законности принятых органами следствия процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
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