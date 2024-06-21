Происшествия 21.06.2024 в 15:49

Замдиректора Тункинского нацпарка не выпустили из СИЗО

Владимиру Марганову придется еще два месяца провести в изоляторе
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Текст: Андрей Константинов
Замдиректора Тункинского нацпарка не выпустили из СИЗО
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей для заместителя директора национального парка «Тункинский» Владимира Марганова. Он останется в СИЗО до 21 августа 2024 года.

Напомним, Владимира Марганова задержали в начале апреля по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2022 и 2023 году он, исполняя обязанности директора нацпарка, незаконно без должных результатов экспертиз подписал акты выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Талое. При этом он достоверно знал, что объемы вывезенных подрядчиками твердых коммунальных отходов не соответствуют значениям, предусмотренным в государственных контрактах. На основании подписанных им документов на счета двух коммерческих организаций необоснованно перечислены более 233 млн рублей.

А в начале июня был задержан и шеф Марганова – директор нацпарка Баир Байминов, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Его дело также связано с ликвидацией несанкционированной свалки возле села Талое. Как и Марганов, Байминов сейчас тоже находится в СИЗО.

Фото: «Номер один»

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