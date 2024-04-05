Происшествия 05.04.2024 в 16:25
Замдиректора Тункинского нацпарка погорел на свалке
По версии следствия, Владимир Марганов нанес ущерб бюджету на 233 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности уголовного преследования заместителя директора Тункинского нацпарка Владимира Марганова. Напомним, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, он взят под стражу и отправлен в СИЗО.
«По данным следствия, в 2022 и 2023 году обвиняемый, исполняя обязанности директора Национального парка «Тункинский», незаконно из корыстной и иной личной заинтересованности, без должных результатов экспертиз подписал акты выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Талое. При этом он достоверно знал, что объемы вывезенных подрядчиками твердых коммунальных отходов не соответствуют значениям, предусмотренным в государственных контрактах. На основании подписанных им документов на счета двух коммерческих организаций необоснованно перечислены более 233 млн рублей», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и сбор полной доказательственной базы.
Фото: «Номер один»
«По данным следствия, в 2022 и 2023 году обвиняемый, исполняя обязанности директора Национального парка «Тункинский», незаконно из корыстной и иной личной заинтересованности, без должных результатов экспертиз подписал акты выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Талое. При этом он достоверно знал, что объемы вывезенных подрядчиками твердых коммунальных отходов не соответствуют значениям, предусмотренным в государственных контрактах. На основании подписанных им документов на счета двух коммерческих организаций необоснованно перечислены более 233 млн рублей», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и сбор полной доказательственной базы.
Фото: «Номер один»