Происшествия 10.07.2024 в 16:16

В Бурятии погиб 63-летний мотоциклист

Он столкнулся с микроавтобусом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии погиб 63-летний мотоциклист
В Бурятии сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП с участием мотоциклиста. Оно случилось в Заиграевском районе.

«По предварительным данным, сегодня днём в поселке Онохой 63-летний водитель мотоцикла «Минск» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайс». В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, буквально вчера Госавтоинспекция сообщила о росте числа аварий с участием мототранспорта на 100%. По данным полиции, с начала года в республике было зарегистрировано уже 84 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. При этом практически половина травмированных – несовершеннолетние.

Еще три аварии с мотоциклистами были зарегистрированы за минувшие сутки. В них пострадали 38-летний мужчина, 19-летний парень и 12-летний школьник.

Фото: ГИБДД Бурятии
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