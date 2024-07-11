Происшествия 11.07.2024 в 10:56
В Бурятии перевернулся 18-летний байкер
Парень и его пассажир оказались в больнице
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием мотоциклиста произошло в Заиграевском районе около 2 часов ночи. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель мотоцикла «Рэйсер Пантера», ехавший в направлении Соснового Бора, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии сам байкер и его 18-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, у мотоциклиста не было прав, а свой байк он не зарегистрировал.
Напомним, вчера днем в поселке Онохой погиб 63-летний мотоциклист. Мужчина, не имеющий прав, не уступил дорогу и попал под микроавтобус.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоинспекции, у мотоциклиста не было прав, а свой байк он не зарегистрировал.
Напомним, вчера днем в поселке Онохой погиб 63-летний мотоциклист. Мужчина, не имеющий прав, не уступил дорогу и попал под микроавтобус.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП