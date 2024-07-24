В Бурятии простятся с 23-летним бойцом СВО

Завтра, 25 июля, в селе Мостовка Прибайкальского района простятся с 23-летним Кириллом Бойковым. 30 июня он погиб при выполнении специальной военной операции.

Кирилл Бойков родился 10 июля 2001 года в селе Мостовка. Был самым младшим ребенком в многодетной семье. В 2018 году окончил Мостовскую школу и работал на строительстве дорог.

13 июня 2024 года Кирилл принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт. Был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового отряда штурмовой восковой части 91711. За время службы проявил себя мужественно и храбро, остался верен долгу и присяге.

Кирилл навсегда останется в памяти своих родных и близких как добрый, позитивный, любящий и заботливый сын и брат, прекрасный отец двух дочерей, замечательный муж и отличный друг.

Похороны состоятся 25 июля в селе Мостовка. В 13.30 у памятника воинам-землякам ВОВ пройдет траурный митинг.

Фото: из личного архива семьи Кирилла Бойкова