Происшествия 03.08.2024 в 10:02

Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 15 миллионов рублей

Жертвами интернет-преступников стали 67 человек
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 15 миллионов рублей
С начала года жертвами интернет-преступников стали уже 1686 жителей республики (+67 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 388 млн рублей (+15 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Напомним, на этой неделе МВД Бурятии сообщило сразу о нескольких крупных мошенничествах. Так в Улан-Удэ 20-летняя студентка-медик потеряла 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Деньги она взяла в кредит и заняла у знакомых. А 57-летний житель Тункинского района в попытке заработать на инвестициях отдал мошенникам 5 миллионов рублей личных накоплений и сбережений семьи.

Также мошенники обманули 38-летнего жителя Джидинского района и его 60-летнего отца. На двоих они потеряли почти 5 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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