Происшествия 07.08.2024 в 17:47
В Бурятии снова затопило Десятниково
А в Гусином озере выпал крупный град
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Бурятии после ливня вода сошла с гор и снова устремилась в село Десятниково, залив, в том числе федеральную трассу. Однако не этот раз поток воды был меньше, чем на прошлой неделе. Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», трасса там свободна для проезда.
Сейчас вал воды по реке из Десятниково идет на село Тарбагатай. Местных жителей просят уберите с долины реки детей и животных.
Тем временем в поселке Онохой, где ранее уже подтопило несколько домов, власти в превентивных целях начали укрепление дамбы.
«Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие. Прорыва дамбы нет. В районе ул. Королева, Береговая, Полевая, Восточная проходят работы по укреплению линии. На местах дежурят техника и люди. В районе ул. Промышленная ведется постоянный мониторинг», - сообщили в местной администрации.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7», «Селенга-инфо.24/7»
Сейчас вал воды по реке из Десятниково идет на село Тарбагатай. Местных жителей просят уберите с долины реки детей и животных.
А в районе поселка Гусиное озеро выпал крупный град. Местные жители уже публикуют фото стихии.
Тем временем в поселке Онохой, где ранее уже подтопило несколько домов, власти в превентивных целях начали укрепление дамбы.
«Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие. Прорыва дамбы нет. В районе ул. Королева, Береговая, Полевая, Восточная проходят работы по укреплению линии. На местах дежурят техника и люди. В районе ул. Промышленная ведется постоянный мониторинг», - сообщили в местной администрации.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7», «Селенга-инфо.24/7»
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