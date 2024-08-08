Происшествия 08.08.2024 в 17:23
Обвиняемого в мошенничестве экс-спикера Хурала Бурятии не отпустили домой
Цырену Доржиеву придется еще посидеть в СИЗО
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего председателя Хурала РБ Цырена Доржиева. Напомним, он обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с компанией «Витим». Также под стражей оставлены еще два фигуранта дела – граждане Романов и Алексеев.
«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их на домашний арест, однако суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения и продлил им срок пребывания в следственном изоляторе на 2 месяца каждому. Постановления еще не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.
По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.
Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.
Фото: «Номер один»
«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их на домашний арест, однако суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения и продлил им срок пребывания в следственном изоляторе на 2 месяца каждому. Постановления еще не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.
По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.
Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.
Фото: «Номер один»