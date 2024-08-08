Происшествия 08.08.2024 в 17:23

Обвиняемого в мошенничестве экс-спикера Хурала Бурятии не отпустили домой

Цырену Доржиеву придется еще посидеть в СИЗО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Обвиняемого в мошенничестве экс-спикера Хурала Бурятии не отпустили домой
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Бурятии о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего председателя Хурала РБ Цырена Доржиева. Напомним, он обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с компанией «Витим». Также под стражей оставлены еще два фигуранта дела – граждане Романов и Алексеев.

«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их на домашний арест, однако суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения и продлил им срок пребывания в следственном изоляторе на 2 месяца каждому. Постановления еще не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Также в рамках расследования был арестован и отправлен в СИЗО первый заместитель главы Еравнинского района Зоригто Доржиев. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы в селе Сосново-Озерское. Затем Зоригто дал указание директору школы №1 подписать контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта также были оплачены работы, которые фактически выполнены не были.

Фото: «Номер один»
Теги
строительство мошенничество

Все новости

Буйный пассажир из Иркутска покусал полицейского по прилете в Москву
08.08.2024 в 17:37
В Бурятии за испуганных байкальских нерп вступилась прокуратура
08.08.2024 в 17:30
Обвиняемого в мошенничестве экс-спикера Хурала Бурятии не отпустили домой
08.08.2024 в 17:23
Предпринимателей Бурятии приглашают на новую промплощадку
08.08.2024 в 17:02
Новый центр Улан-Удэ будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой
08.08.2024 в 16:49
10 августа в Улан-Удэ состоится Одигитриевский крестный ход
08.08.2024 в 16:33
Строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ идет полным ходом
08.08.2024 в 15:58
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
08.08.2024 в 15:57
На границе Бурятии гражданка Монголии попалась с боеприпасами
08.08.2024 в 15:33
В Улан-Удэ упаднический микрорайон станет престижным местом
08.08.2024 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Буйный пассажир из Иркутска покусал полицейского по прилете в Москву
Агрессивному мужчине помимо административки грозит уголовное дело
08.08.2024 в 17:37
В Бурятии за испуганных байкальских нерп вступилась прокуратура
Хозяев иркутской винтокрылой машины привлекут к ответственности
08.08.2024 в 17:30
На границе Бурятии гражданка Монголии попалась с боеприпасами
Она пыталась провести 2500 тысяч патронов
08.08.2024 в 15:33
В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра
Полиция просит помочь в его розыске
08.08.2024 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru