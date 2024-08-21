В Бурятии останки человека нашли в лесу

15 августа в лесу в нескольких километрах от села Елань Бичурского района были обнаружены скелетированные останки человека. Полиция просит помочь установить личность погибшего.Приметы: мужчина, возраст около 70 лет (возможно старше), волосы седые, при жизни носил усы.Был одет в ветровку темного цвета с большой светлой полосой на груди, темно-серые трико.Особые приметы: при жизни имелось два зуба (один на нижней и один на верхней челюстях).МВД Бурятии обращается с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданина сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8 (30133) 41-9-49 или 102.