Происшествия 21.08.2024 в 09:45

В Бурятии останки человека нашли в лесу

Полиция просит помочь установить личность погибшего
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии останки человека нашли в лесу
15 августа в лесу в нескольких километрах от села Елань Бичурского района были обнаружены скелетированные останки человека. Полиция просит помочь установить личность погибшего.

Приметы: мужчина, возраст около 70 лет (возможно старше), волосы седые, при жизни носил усы.

Был одет в ветровку темного цвета с большой светлой полосой на груди, темно-серые трико.

Особые приметы: при жизни имелось два зуба (один на нижней и один на верхней челюстях).

МВД Бурятии обращается с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданина сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8 (30133) 41-9-49 или 102.

Все новости

В Улан-Удэ ограничили движение на ул. Свердлова
21.08.2024 в 10:38
Аэропорт Бурятии стал чемпионом по обслуживанию запасных рейсов
21.08.2024 в 10:27
В Бурятии пенсионерка стала жертвой «перекрестного опыления»
21.08.2024 в 10:20
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД
21.08.2024 в 10:13
Сумоист Анатолий Михаханов из Бурятии показал свою жену
21.08.2024 в 10:09
В Бурятии проверили ход дорожных работ вблизи поселка Эрхирик
21.08.2024 в 10:09
В Бурятии останки человека нашли в лесу
21.08.2024 в 09:45
В Бурятии за сутки возникло 11 новых лесных пожаров
21.08.2024 в 09:38
В Бурятии за неуплату алиментов женщину лишили свободы
21.08.2024 в 09:36
В Улан-Удэ выступит пилотажная группа «Русские витязи»
21.08.2024 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД
Теперь мужчину ждет уголовное дело
21.08.2024 в 10:13
В Бурятии за сутки возникло 11 новых лесных пожаров
9 возгораний в лесах удалось потушить
21.08.2024 в 09:38
В Бурятии за неуплату алиментов женщину лишили свободы
В колонии она проведет больше двух лет
21.08.2024 в 09:36
Житель Улан-Удэ выбросил дорогой телефон подруги в сортир, чтобы та не сидела в соцсетях
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
21.08.2024 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru