Житель Улан-Удэ получил год колонии за свастику

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ст. 282.4 УК РФ - публичная демонстрация запрещенной символики.Как сообщили в пресс-службе суда, в июне 2021 года мужчина, отбывая наказание в колонии, публично демонстрировал татуировку в виде свастики, которую сделал еще в молодости на свободе. За демонстрацию нацисткой символики, которая одновременно является символикой запрещенной криминальной организации, его привлекли к административной ответственности.Однако горожанин должных выводов не сделал и в мае 2024 года, находясь под стражей в СИЗО Улан-Удэ, снова публично демонстрировал запрещенную татуировку. За повторную демонстрацию свастики на него возбудили уже уголовное дело.При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: молодой возраст обвиняемого, частичное признание вины, раскаяние, а также то, что он удалил запрещенную татуировку. В итоге мужчине дали за свастику год лишения свободы, и, присоединив к этому приговор за другое преступление, окончательно назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»