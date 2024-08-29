Происшествия 29.08.2024 в 16:18

В Бурятии заблудившуюся женщину сориентировали по солнцу

Спасатель помог сельчанке выйти на дорогу, использовав лишь телефон
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заблудившуюся женщину сориентировали по солнцу
Днём 28 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок от 39-летней женщины. Она пошла собирать дикоросы и заблудилась в лесу между Заиграево и местностью «Гортоповский мост».

«Оперативный дежурный поисково-спасательной службы по телефону с помощью отправленных координат установил точное местонахождение заблудившейся женщины. Сориентировав её по положению солнца, дежурный указал сельчанке верное направление. В результате женщина смогла выйти из леса на дорогу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: freepik.com
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