В Бурятии заблудившуюся женщину сориентировали по солнцу

Днём 28 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок от 39-летней женщины. Она пошла собирать дикоросы и заблудилась в лесу между Заиграево и местностью «Гортоповский мост».«Оперативный дежурный поисково-спасательной службы по телефону с помощью отправленных координат установил точное местонахождение заблудившейся женщины. Сориентировав её по положению солнца, дежурный указал сельчанке верное направление. В результате женщина смогла выйти из леса на дорогу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: freepik.com