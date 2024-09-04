Происшествия 04.09.2024 в 09:57
В вертолет, летевший в Бурятию спасать ребенка, ударила молния
Из-за этого у воздушного судна отказало рулевое управление
Текст: Андрей Константинов
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
«Причина этой аварийной ситуации - ударила молния, отказ рулевого управления», - отметил он.
По его словам, в результате жесткой посадки пострадали два человека - командир экипажа и пассажир воздушного судна.
Тем временем по факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в ведомстве.
Напомним, вертолет авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. Он вылетел из Иркутска в Орлик, на борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Через 26 минут после вылета связь с воздушным судном пропала. Как выяснилось, вертолет совершил жесткую посадку в 8-ми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. В результате происшествия два человека на борту получили незначительные травмы, остальные не пострадали.
Вертолет летел в Орлик, чтобы забрать 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота. Сегодня с утра за ребенком должен был вылететь новый борт, который доставить его в Улан-Удэ.
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
«Причина этой аварийной ситуации - ударила молния, отказ рулевого управления», - отметил он.
По его словам, в результате жесткой посадки пострадали два человека - командир экипажа и пассажир воздушного судна.
Тем временем по факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в ведомстве.
Напомним, вертолет авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. Он вылетел из Иркутска в Орлик, на борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Через 26 минут после вылета связь с воздушным судном пропала. Как выяснилось, вертолет совершил жесткую посадку в 8-ми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. В результате происшествия два человека на борту получили незначительные травмы, остальные не пострадали.
Вертолет летел в Орлик, чтобы забрать 10-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота. Сегодня с утра за ребенком должен был вылететь новый борт, который доставить его в Улан-Удэ.
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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