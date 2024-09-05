По делу о воспитателе-истязателе из Бурятии доложат в Москву

Главе Следственного комитета России будет представлен доклад по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада в Бурятии. Поручение доложить о ходе расследования уголовного дела дал Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И.

Напомним, что женщина проходит по нескольким статьям. Ее обвиняют в истязании малышей и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением

- По данным следствия, обвиняемая систематически применяла насилие к малолетним воспитанникам. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следкоме Бурятии.

Фото: loon.site