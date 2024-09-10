Бурятию дважды тряхнуло

Второе за сутки землетрясение зарегистрировали сейсмологи в Бурятии. Как сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», первое случилось вчера в 15:35 на севере республики. Его эпицентр находился в 90 км юго-западнее поселка Новый Уоян. Магнитуда подземных толчков составила 3,3 балла.Второе землетрясение зафиксировали сегодня в 6.30 утра в акватории озера Байкал. Его эпицентр находился в 15 км северо-западнее села Максимиха, магнитуда составила 3 балла.Фото: seis-bykl.ru