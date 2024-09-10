Происшествия 10.09.2024 в 14:37
В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора «Водоканала»
По неофициальным данным, Дмитрий Скакалин признал вину и сотрудничал со следствием
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина. Он обвиняется в превышение должностных полномочий, служебном подлоге и коммерческом подкупа.
По версии следствия, что в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн. рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма.
Тогда Дмитрий Скакалин встретился с победителем торгов, предложил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги, взамен обещая вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. После достижения договоренности директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего рассчитался с фиктивным подрядчиком.
«Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они передали материалы в следственные органы СКР, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу в конце декабря прошлого года. Несколько месяцев его содержали в СИЗО, однако с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.
Отметим, Дмитрий Скакалин – уже второй подряд заработавший «уголовку» директор «Водоканала». Ранее за злоупотребление полномочиями и хищения был осужден прежний руководитель предприятия и по совместительству депутат горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков. Ему дали 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
По версии следствия, что в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн. рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма.
Тогда Дмитрий Скакалин встретился с победителем торгов, предложил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги, взамен обещая вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. После достижения договоренности директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего рассчитался с фиктивным подрядчиком.
«Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они передали материалы в следственные органы СКР, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу в конце декабря прошлого года. Несколько месяцев его содержали в СИЗО, однако с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.
Отметим, Дмитрий Скакалин – уже второй подряд заработавший «уголовку» директор «Водоканала». Ранее за злоупотребление полномочиями и хищения был осужден прежний руководитель предприятия и по совместительству депутат горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков. Ему дали 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
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