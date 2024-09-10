Происшествия 10.09.2024 в 14:37

В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора «Водоканала»

По неофициальным данным, Дмитрий Скакалин признал вину и сотрудничал со следствием
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора «Водоканала»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина. Он обвиняется в превышение должностных полномочий, служебном подлоге и коммерческом подкупа.

По версии следствия, что в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн. рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма.

Тогда Дмитрий Скакалин встретился с победителем торгов, предложил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги, взамен обещая вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. После достижения договоренности директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего рассчитался с фиктивным подрядчиком.

«Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Они передали материалы в следственные органы СКР, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу в конце декабря прошлого года. Несколько месяцев его содержали в СИЗО, однако с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.

Отметим, Дмитрий Скакалин – уже второй подряд заработавший «уголовку» директор «Водоканала». Ранее за злоупотребление полномочиями и хищения был осужден прежний руководитель предприятия и по совместительству депутат горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков. Ему дали 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
Теги
водоканал уголовное дело

Все новости

Жители Бурятии незаконно хранят дома огнестрельное оружие
10.09.2024 в 14:39
В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора «Водоканала»
10.09.2024 в 14:37
«Ребёнок плакал, мать орала»
10.09.2024 в 14:11
Нерадивые водители блокируют проезд в центре Улан-Удэ
10.09.2024 в 13:42
Более 20 иностранцев привлекли к ответственности на Бурятской таможне
10.09.2024 в 13:26
В Бурятии 20-летний водитель «БМВ» погиб в автоаварии
10.09.2024 в 13:22
В Бурятии полицейские раскрыли кражу пиломатериала
10.09.2024 в 13:06
23-летний парень из Бурятии погиб спасая своих сослуживцев
10.09.2024 в 12:48
В Кабанске состоялась конференция «Малые города – территория высокого качества жизни»
10.09.2024 в 12:42
В правительстве Бурятии обсудили экологические проекты
10.09.2024 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии 20-летний водитель «БМВ» погиб в автоаварии
Два пассажира иномарки получили тяжелые травмы
10.09.2024 в 13:22
В Бурятии водитель-пенсионер на легковушке столкнулся с фурой
В аварии пострадала 67-летняя женщина
10.09.2024 в 10:14
В Бурятии подростки устроили смертельные гонки
Мальчишки гоняли на питбайках через закрытый железнодорожный переезд
10.09.2024 в 10:13
Лихой пьяный водитель в Бурятии устроил ДТП на встречке
По его вине пострадали две женщины
10.09.2024 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru