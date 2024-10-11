В Бурятии теща убила зятя в свой день рождения

В Бурятии сельская жительница отправится за решетку на 6,5 лет за убийство зятя на собственных именинах. Услышав оскорбления в свой адрес, она взяла нож и убила его.

- В конце июня 2024 года жительница села Татаурово отмечала день рождения. В ходе распития спиртных напитков между нею и супругом дочери произошла ссора. Мужчина начал высказывать оскорбительные слова в адрес тещи и толкнул ее. Тогда она взяла нож и нанесла потерпевшему несколько ударов, в результате полученных колото-резаных ран тот скончался от обильной кровопотери, - рассказали в прокуратуре республики.

Прибайкальский районный суд приговорил виновную к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Номер один