Происшествия 11.10.2024 в 09:31
В Улан-Удэ по факту нападения на ребенка возбудили «уголовку»
Однако личность агрессивного мужчины пока не установлена
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту нападения на ребенка в 113 квартале Улан-Удэ. Напомним, там еще в июле на детской площадке неизвестный мужчина напал на 8-летнего мальчика, причинив ему травмы. Ребенку потребовалась помощь врачей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Отметим, личность агрессивного мужчины пока не установлена. Так что обвиняемого в уголовном деле пока нет.
Фото: «Номер один»
«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Отметим, личность агрессивного мужчины пока не установлена. Так что обвиняемого в уголовном деле пока нет.
Фото: «Номер один»