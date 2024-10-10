Происшествия 10.10.2024 в 12:36
В Улан-Удэ вновь избили ребенка
В происшествии разбирается прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Очередной инцидент с нападением взрослого на ребенка случился в Улан-Удэ. В ситуации сейчас разбираются представители прокуратуры.
«По предварительным данным, в конце июля 2024 года на игровой площадке в 113-м микрорайоне Улан-Удэ мужчина причинил телесные повреждения 8-летнему мальчику. Ход и результаты проверки по данному факту поставлены на контроль. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, законности принятого органами полиции процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Отметим, случаи нападения взрослых на несовершеннолетних в Улан-Удэ, к сожалению, не редкость. Так буквально месяц назад в торгово-развлекательном центре «Мёд» мужчина сильно избил 17-летнего подростка, парня пришлось госпитализировать в больницу. А в конце 2022 года 36-летний горожанин жестоко избил 12-летнего школьника, после чего мальчику потребовалась дорогостоящая операция.
«По предварительным данным, в конце июля 2024 года на игровой площадке в 113-м микрорайоне Улан-Удэ мужчина причинил телесные повреждения 8-летнему мальчику. Ход и результаты проверки по данному факту поставлены на контроль. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, законности принятого органами полиции процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Отметим, случаи нападения взрослых на несовершеннолетних в Улан-Удэ, к сожалению, не редкость. Так буквально месяц назад в торгово-развлекательном центре «Мёд» мужчина сильно избил 17-летнего подростка, парня пришлось госпитализировать в больницу. А в конце 2022 года 36-летний горожанин жестоко избил 12-летнего школьника, после чего мальчику потребовалась дорогостоящая операция.