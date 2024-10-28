Происшествия 28.10.2024 в 15:14

Пропавший в районе Бурятии подросток найден мертвым

Его искали полтора месяца
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Текст: Андрей Константинов
Пропавший в районе Бурятии подросток найден мертвым
В Бурятии завершены поиски 16-летнего подростка из Кижингинского района. Как сообщили сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт», он найден мертвым.

Напомним, днем 13 сентября юноша ушел из дома в улусе Эдэрмэг после ссоры и не вернулся. Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал, и на следующий день родственники обратились в полицию.

Поиски подростка велись в самом в улусе Эдэрмэг, его окрестностях и в селе Кижинга, где мальчика видели у магазина, а затем в окрестных лесах. В них участвовали местное население, педагоги школ и работники районной администрации, волонтеры и полиция.

Отметим, это уже второй подобный трагический случай за последнее время. Ранее в Улан-Удэ нашли мертвым 16-летнего подростка, который ушел из дома на улице Пристанской вечером 17 октября.
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