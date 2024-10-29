Происшествия 29.10.2024 в 15:25

Север Бурятии завалило снегом

Из-за этого транспортное сообщение там затруднено
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Текст: Андрей Константинов
Север Бурятии завалило снегом
С 14 октября в Северобайкальском районе не прекращаются обильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Непогода затрудняет движение транспорта на автодорогах Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо и Северобайкальск - Даван. Как сообщили в «Бурятрегионавтодоре», подрядная организация в круглосуточном режиме очищает дороги и тротуары от снега, рассыпает противогололедные материалы, а также отводит с дорог талые воды.


- Сейчас днем сохраняется плюсовая температура, вывший снег тает на дорогах, а ночью при отрицательных температурах в некоторых местах образуются ледяные корочки. Мы поставили задачу — в усиленном режиме проводить работы по очистке и подсыпке дорог, чтобы обеспечить безопасное движение по дороге, - сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.


Напомним, 22 октября из-за сильного снегопада даже были отменены авиарейсы по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ и Иркутск - Нижнеангарск. Также было прервано автобусное сообщение на местном маршруте №103 Нижнеангарск – Северобайкальск. Автобус обещали запустить только сегодня, но и этого не случилось. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», автобус не смог выйти на маршрут, поскольку застрял в снегу.


Фото: «Бурятрегионавтодор»
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