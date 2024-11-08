Происшествия 08.11.2024 в 06:00
В Улан-Удэ работника авиазавода убил 60-летний молот
Мужчина погиб под прессом, который используется уже более 60 лет
Текст: Лариса Ситник
В конце апреля 2022 года утром в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. В настоящее время идет суд над двумя работниками авиазавода. «Номер один» побывал на одном из судебных заседаний.
Незапланированный выход
Напомним, трагедия произошла 30 апреля. Это была суббота, и Александр Родионов должен был отдыхать. Однако мужчину вызвали на работу - срочные детали не могли ждать до понедельника. Вместе с супругой Алевтиной, которая также работает на авиазаводе, Александр отправился на смену. Никто и подумать не мог, что случится в начале рабочего дня.
Кузнецы-штамповщик Юрий и Алексей услышали нехарактерный хлопок за соседним кузнечно-штамповочным прессом. На том самом молоте-пятитоннике работал Александр.
Пока в одном корпусе началась суматоха, Алевтина, ничего не подозревая, резала металл в другом. Прибежала толпа народу. Все стало сразу понятно. Что-то с Сашей случилось. Все молчали, только директор смог выдавить из себя: «Его больше нет». У Алевтины началась истерика.
По словам Алевтины, первые дни начальство цеха поддерживало вдову, говорили, что ее муж все сделал правильно. Что он точно поставил стессель (бабу) на замки, не дающие ей упасть. Но позже они резко поменяли свое мнение.
На кузнечно-штамповочном участке была установлена камера видеонаблюдения. Но записи не показали никому, кроме юриста.
Долгое время Алевтина пребывала не в самом лучшем состоянии. Несколько месяцев не работала.
«Завод пригласил нас на комиссию. Мне было очень тяжело морально, я не смогла пойти. Мы отправили туда отца Саши Николая Ивановича, который сам 20 лет отработал в этом же цехе на таких же молотах. Как оказалось, никакого расследования особо и не было. Собрались представители завода, трудовой инспекции и т. д. и уже голосованием решали, кто виноват в гибели моего мужа. Представитель профсоюза была за версию о грубом нарушении техники безопасности», - рассказывала ранее Алевтина нашему изданию.
Позиция завода
На судебном заседании, которое состоялось 31 октября в Железнодорожном районном суде, выступала сторона защиты обвиняемых. Практически на протяжении всего заседания, которое длилось более двух часов, юристы зачитывали заключение комиссии, которая исследовала состояние молота, на котором работал Александр Родионов.
«В связи с несчастным случаем со смертельным исходом, произошедшим 30 апреля 2022 года с кузнецом-штамповщиком заготовительно-штамповочного завода, работающим на листоштамповочном молоте МЛ-5, создана комиссия по оценке технического состояния листоштамповочного молота МЛ-5, которая подготовила заключение», - сообщила в суде юрист.
Как следует из заключения комиссии, «составные части молота и органы управления находятся в исправном состоянии, утечки воздуха отсутствуют. Защитные механизмы (замки) находятся в исправном состоянии и выполняют свою функцию. После достижения крайнего верхнего положения бабы и прекращения воздействия на ручку включения два основных и два дополнительных замка штатно закрываются, и баба, опустившись на них, фиксируется в верхнем положении». В итоге комиссия пришла к выводу о том, что молот МЛ-5 находился в технически исправном состоянии.
Помимо исправности молота, заводская комиссия оценила алгоритм работы кузнеца-штамповщика Александра Родионова.
«Кузнец-штамповщик выполнял на молоте МЛ-5 штамповочные работы по изготовлению деталей. Кузнец-штамповщик должен визуально убедиться в фиксации стесселя (бабы) в крайнем верхнем положении на выдвинутых замках и пневмоподставках.
По результатам просмотра видеозаписи за 30 апреля 2022 года с камеры, расположенной вблизи места несчастного случая, установлено, что кузнец-штамповщик систематически допускает нарушения требований технологического процесса: опускает ручку включения до достижения стесселем крайнего верхнего положения, не поднимает голову в сторону замков фиксации стесселя на замках и пневмоподставках. Начинает работу в рабочей зоне молота до установки стесселя на замки, размещает заготовки на столе молота, что является нарушением.
Кузнец-штамповщик переместил рукоятку, не дожидаясь выхода за уровень закрытия замков, опустил ручку включения, прекращая тем самым подачу воздуха в золотник и допустив стравливание воздуха и выход стесселя на высоту, достаточную для полного раскрытия замков. Тем самым он создал ситуацию кратковременного удержания бабы между замками до набора веса вследствие стравливания воздуха. Резкое падение бабы - внештатная ситуация, возникшая из-за несоблюдения работником требований безопасности и технологического процесса», - зачитали представители обвиняемых.
Представитель стороны потерпевших - семьи Родионовых - юрист Владимир Дашиев говорит, что комиссионный отчет необъективен, поскольку содержит в себе противоречия. И на следующем заседании Владимир Дашиев укажет суду на эти самые несоответствия в выводах комиссии реальному положению дел.
60-летний молот
Как мы уже указали, заключение экспертов - это выводы завода, и было бы странно, если выводы оказались не в его пользу и комиссия пришла к выводу о неисправности молота. Однако следственный эксперимент, проведенный на том самом молоте, показал совсем другие результаты.
«При проведении следственного эксперимента мастер первой группы опускает вниз верхнюю рукоятку управления листоштамповочным молотом МЛ-5, после чего в систему с характерным звуком набирается воздух и баба поднимается в крайнее верхнее положение. Затем с помощью нижней рукоятки управления мастер опустил бабу до крайнего нижнего положения, а потом вновь поднял ее, при этом отпустил верхнюю рукоятку на уровне своей головы (со слов мастера, его рост составляет 179 см. – Прим. ред.). При этом баба не достигла высоты, достаточной для постановки на упоры и дополнительные упоры и начала плавно опускаться вниз и опустилась за 12,25 секунды до крайнего нижнего положения. Далее мастер снова повторил эти действия и отпустил верхнюю рукоятку управления на уровне своей головы, и баба при поднятии не встала с левой стороны - по отношению к мастеру - на упоры и дополнительные упоры, но встала на правый дополнительный упор, при этом на правый основной упор также не встала. Далее мастер повторил те же самые действия, при этом баба не встала на упоры и дополнительные упоры при поднятии вверх».
Как видно из следственного эксперимента, молот был не вполне исправен.
Кроме того, вызывает вопросы и возраст оборудования, за которым работал Александр. Оказывается, листоштамповочный воздушный молот МЛ-5 изготовлен еще в 1961 году и введен в эксплуатацию в 1963-м.
Не выявили нарушения
На скамье подсудимых оказались директор и мастер цеха, где работал погибший Александр Родионов. Мужчин обвиняют в нарушении требований охраны труда.
Как следует из материалов уголовного дела, директор цеха не принял надлежащие меры по устранению нарушений требований охраны труда на рабочем месте кузнеца-штамповщика. В частности, на молоте не оказалось средств сигнализации и других средств информации, предупреждающих о нарушениях его функционирования. Также на рабочем месте кузнеца-штамповщика отсутствовали подставки (колонки), удерживающие стессель (бабу) листоштамповочного молота МЛ-5 в верхнем положении, исключающие неконтролируемый ход (падение) стесселя (бабы) и обеспечивающие безопасные условия труда на рабочем месте кузнеца-штамповщика и безопасность производственных процессов.
Кроме того, директор не внес в действующий технологический регламент по изготовлению детали запрет наклонять голову близко к стесселю. Также в регламенте не упомянуто о необходимости обязательной фиксации стесселя (бабы) в верхнем положении подставками при выполнении работ. Кроме того, директор цеха не обеспечил кузнецов-штамповщиков актуализированной инструкцией по охране труда при выполнении работ на падающих молотах.
Помимо этого, в вину директору цеха вменяют и то, что он не организовал своевременное проведение среднего ремонта листоштамповочного молота МЛ-5 - «упоры (замки) в тех местах, где стессель (баба) опирался на них, имели завальцованные поверхности, и допустил эксплуатацию данного молота».
В схожих нарушениях обвиняют и мастера цеха.
«Директор и мастер, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, бездействовали, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности и рассчитывали на выполнение надлежащим образом своих обязанностей по соблюдению требований охраны труда другими лицами. В результате их бездействия и ненадлежащего исполнения обязанностей последовала по неосторожности смерть на производстве работника заготовительно-штамповочного завода», - следует из обвинительного заключения.
Преступные действия и бездействие, по мнению прокуратуры, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде наступления смерти работника завода, а также создали условия, при которых стало возможным наступление таких последствий.
- Мы хотим добиться наказания для этих людей. Строгого не просим, но халатность ведь есть. Поэтому они должны понести ответственность, - говорит супруга погибшего работника Алевтина Родионова.
Окончательный вердикт вынесет суд. Однако справедливости ради отметим, при всех выявленных нарушениях со стороны директора и мастера все же морально и физически устаревшее оборудование даже с самым внимательным работником с каждым годом превращается в зону смертельного риска. Так где солидарная ответственность завода?
Незапланированный выход
Напомним, трагедия произошла 30 апреля. Это была суббота, и Александр Родионов должен был отдыхать. Однако мужчину вызвали на работу - срочные детали не могли ждать до понедельника. Вместе с супругой Алевтиной, которая также работает на авиазаводе, Александр отправился на смену. Никто и подумать не мог, что случится в начале рабочего дня.
Кузнецы-штамповщик Юрий и Алексей услышали нехарактерный хлопок за соседним кузнечно-штамповочным прессом. На том самом молоте-пятитоннике работал Александр.
Пока в одном корпусе началась суматоха, Алевтина, ничего не подозревая, резала металл в другом. Прибежала толпа народу. Все стало сразу понятно. Что-то с Сашей случилось. Все молчали, только директор смог выдавить из себя: «Его больше нет». У Алевтины началась истерика.
По словам Алевтины, первые дни начальство цеха поддерживало вдову, говорили, что ее муж все сделал правильно. Что он точно поставил стессель (бабу) на замки, не дающие ей упасть. Но позже они резко поменяли свое мнение.
На кузнечно-штамповочном участке была установлена камера видеонаблюдения. Но записи не показали никому, кроме юриста.
Долгое время Алевтина пребывала не в самом лучшем состоянии. Несколько месяцев не работала.
«Завод пригласил нас на комиссию. Мне было очень тяжело морально, я не смогла пойти. Мы отправили туда отца Саши Николая Ивановича, который сам 20 лет отработал в этом же цехе на таких же молотах. Как оказалось, никакого расследования особо и не было. Собрались представители завода, трудовой инспекции и т. д. и уже голосованием решали, кто виноват в гибели моего мужа. Представитель профсоюза была за версию о грубом нарушении техники безопасности», - рассказывала ранее Алевтина нашему изданию.
Позиция завода
На судебном заседании, которое состоялось 31 октября в Железнодорожном районном суде, выступала сторона защиты обвиняемых. Практически на протяжении всего заседания, которое длилось более двух часов, юристы зачитывали заключение комиссии, которая исследовала состояние молота, на котором работал Александр Родионов.
«В связи с несчастным случаем со смертельным исходом, произошедшим 30 апреля 2022 года с кузнецом-штамповщиком заготовительно-штамповочного завода, работающим на листоштамповочном молоте МЛ-5, создана комиссия по оценке технического состояния листоштамповочного молота МЛ-5, которая подготовила заключение», - сообщила в суде юрист.
Как следует из заключения комиссии, «составные части молота и органы управления находятся в исправном состоянии, утечки воздуха отсутствуют. Защитные механизмы (замки) находятся в исправном состоянии и выполняют свою функцию. После достижения крайнего верхнего положения бабы и прекращения воздействия на ручку включения два основных и два дополнительных замка штатно закрываются, и баба, опустившись на них, фиксируется в верхнем положении». В итоге комиссия пришла к выводу о том, что молот МЛ-5 находился в технически исправном состоянии.
Помимо исправности молота, заводская комиссия оценила алгоритм работы кузнеца-штамповщика Александра Родионова.
«Кузнец-штамповщик выполнял на молоте МЛ-5 штамповочные работы по изготовлению деталей. Кузнец-штамповщик должен визуально убедиться в фиксации стесселя (бабы) в крайнем верхнем положении на выдвинутых замках и пневмоподставках.
По результатам просмотра видеозаписи за 30 апреля 2022 года с камеры, расположенной вблизи места несчастного случая, установлено, что кузнец-штамповщик систематически допускает нарушения требований технологического процесса: опускает ручку включения до достижения стесселем крайнего верхнего положения, не поднимает голову в сторону замков фиксации стесселя на замках и пневмоподставках. Начинает работу в рабочей зоне молота до установки стесселя на замки, размещает заготовки на столе молота, что является нарушением.
Кузнец-штамповщик переместил рукоятку, не дожидаясь выхода за уровень закрытия замков, опустил ручку включения, прекращая тем самым подачу воздуха в золотник и допустив стравливание воздуха и выход стесселя на высоту, достаточную для полного раскрытия замков. Тем самым он создал ситуацию кратковременного удержания бабы между замками до набора веса вследствие стравливания воздуха. Резкое падение бабы - внештатная ситуация, возникшая из-за несоблюдения работником требований безопасности и технологического процесса», - зачитали представители обвиняемых.
Представитель стороны потерпевших - семьи Родионовых - юрист Владимир Дашиев говорит, что комиссионный отчет необъективен, поскольку содержит в себе противоречия. И на следующем заседании Владимир Дашиев укажет суду на эти самые несоответствия в выводах комиссии реальному положению дел.
60-летний молот
Как мы уже указали, заключение экспертов - это выводы завода, и было бы странно, если выводы оказались не в его пользу и комиссия пришла к выводу о неисправности молота. Однако следственный эксперимент, проведенный на том самом молоте, показал совсем другие результаты.
«При проведении следственного эксперимента мастер первой группы опускает вниз верхнюю рукоятку управления листоштамповочным молотом МЛ-5, после чего в систему с характерным звуком набирается воздух и баба поднимается в крайнее верхнее положение. Затем с помощью нижней рукоятки управления мастер опустил бабу до крайнего нижнего положения, а потом вновь поднял ее, при этом отпустил верхнюю рукоятку на уровне своей головы (со слов мастера, его рост составляет 179 см. – Прим. ред.). При этом баба не достигла высоты, достаточной для постановки на упоры и дополнительные упоры и начала плавно опускаться вниз и опустилась за 12,25 секунды до крайнего нижнего положения. Далее мастер снова повторил эти действия и отпустил верхнюю рукоятку управления на уровне своей головы, и баба при поднятии не встала с левой стороны - по отношению к мастеру - на упоры и дополнительные упоры, но встала на правый дополнительный упор, при этом на правый основной упор также не встала. Далее мастер повторил те же самые действия, при этом баба не встала на упоры и дополнительные упоры при поднятии вверх».
Как видно из следственного эксперимента, молот был не вполне исправен.
Кроме того, вызывает вопросы и возраст оборудования, за которым работал Александр. Оказывается, листоштамповочный воздушный молот МЛ-5 изготовлен еще в 1961 году и введен в эксплуатацию в 1963-м.
Не выявили нарушения
На скамье подсудимых оказались директор и мастер цеха, где работал погибший Александр Родионов. Мужчин обвиняют в нарушении требований охраны труда.
Как следует из материалов уголовного дела, директор цеха не принял надлежащие меры по устранению нарушений требований охраны труда на рабочем месте кузнеца-штамповщика. В частности, на молоте не оказалось средств сигнализации и других средств информации, предупреждающих о нарушениях его функционирования. Также на рабочем месте кузнеца-штамповщика отсутствовали подставки (колонки), удерживающие стессель (бабу) листоштамповочного молота МЛ-5 в верхнем положении, исключающие неконтролируемый ход (падение) стесселя (бабы) и обеспечивающие безопасные условия труда на рабочем месте кузнеца-штамповщика и безопасность производственных процессов.
Кроме того, директор не внес в действующий технологический регламент по изготовлению детали запрет наклонять голову близко к стесселю. Также в регламенте не упомянуто о необходимости обязательной фиксации стесселя (бабы) в верхнем положении подставками при выполнении работ. Кроме того, директор цеха не обеспечил кузнецов-штамповщиков актуализированной инструкцией по охране труда при выполнении работ на падающих молотах.
Помимо этого, в вину директору цеха вменяют и то, что он не организовал своевременное проведение среднего ремонта листоштамповочного молота МЛ-5 - «упоры (замки) в тех местах, где стессель (баба) опирался на них, имели завальцованные поверхности, и допустил эксплуатацию данного молота».
В схожих нарушениях обвиняют и мастера цеха.
«Директор и мастер, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, бездействовали, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности и рассчитывали на выполнение надлежащим образом своих обязанностей по соблюдению требований охраны труда другими лицами. В результате их бездействия и ненадлежащего исполнения обязанностей последовала по неосторожности смерть на производстве работника заготовительно-штамповочного завода», - следует из обвинительного заключения.
Преступные действия и бездействие, по мнению прокуратуры, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде наступления смерти работника завода, а также создали условия, при которых стало возможным наступление таких последствий.
- Мы хотим добиться наказания для этих людей. Строгого не просим, но халатность ведь есть. Поэтому они должны понести ответственность, - говорит супруга погибшего работника Алевтина Родионова.
Окончательный вердикт вынесет суд. Однако справедливости ради отметим, при всех выявленных нарушениях со стороны директора и мастера все же морально и физически устаревшее оборудование даже с самым внимательным работником с каждым годом превращается в зону смертельного риска. Так где солидарная ответственность завода?