В Бурятии вынесли приговор убийце главы села

По итогам следствия сельчанину инкриминировали две статьи Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия. К слову, обрез и патроны сельчанин нашел еще весной 2018 года в погребе дома своего умершего отца. Оружие он не сдал, как того требует закон, а стал хранить у в одной из надворных построек.







Фото: Следственный комитет Бурятии

