Происшествия 07.11.2024 в 16:29

В Бурятии вынесли приговор убийце главы села

Мужчине дали 15 лет колонии строгого режима
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вынесли приговор убийце главы села
Фото: соцсети
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жителя села Тунка, обвиняемого в убийстве своей жены, 40-летней Таисии Леонтьевой. Она была главой этого населенного пункта.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 апреля 2024 года. Как сообщали ранее в прокуратуре, мужчина с женой и их 10-летней дочерью находились в гостях у родственников. Вернувшись ночью домой, супруги поссорились. Муж схватил жену за шею и стал душить, а после нанес удар ладонью по лицу. В конфликт вмешалась девочка, которая оттащила отца от матери.

Однако мужчина на этом не успокоился.

«Когда женщина и дочка легли спать, обвиняемый вышел из дома. Вернувшись с незаконно хранимым во дворе самодельным обрезом, он выстрелил жене в голову. Всё происходило на глазах их 10-летней дочери. В результате порученного ранения потерпевшая скончалась на месте», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Известно, что после расправы мужчина пытался свести счеты с жизнью. Однако его быстро доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Происшествие стало настоящим шоком для жителей села, где Таисию Леонтьеву уважали и ценили.

По итогам следствия сельчанину инкриминировали две статьи Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия. К слову, обрез и патроны сельчанин нашел еще весной 2018 года в погребе дома своего умершего отца. Оружие он не сдал, как того требует закон, а стал хранить у в одной из надворных построек.

Фото: Следственный комитет Бурятии

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. По совокупности преступлений он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших и прокурора района в интересах дочери погибшей. С осужденного взыскана в их пользу компенсация причиненного преступлением морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил.
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