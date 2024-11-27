Происшествия 27.11.2024 в 10:18
В Улан-Удэ умер сбитый пешеход
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Текст: Андрей Константинов
В больнице Улан-Удэ скончался пешеход, сбитый автомобилем на улице Арбузова. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.
ДТП случилось вечером 25 ноября. 56-летний мужчина перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса «Тойоты Виш», которой управлял 21-летний водитель. Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП, но спасти его не удалось.
ДТП случилось вечером 25 ноября. 56-летний мужчина перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса «Тойоты Виш», которой управлял 21-летний водитель. Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП, но спасти его не удалось.
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