В Улан-Удэ умер сбитый пешеход

В больнице Улан-Удэ скончался пешеход, сбитый автомобилем на улице Арбузова. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.ДТП случилось вечером 25 ноября. 56-летний мужчина перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса «Тойоты Виш», которой управлял 21-летний водитель. Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП, но спасти его не удалось.