Происшествия 27.11.2024 в 14:11

В Бурятии депутата будут судить за смерть человека на Байкале

Летом на озере от удара током погиб мужчина и едва не погибла девочка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии депутата будут судить за смерть человека на Байкале
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия ЖКХ и по совместительству депутата райсовета Кабанского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Речь идет о трагедии, случившейся летом этого года на озере Байкал в районе поселка Тонхой. Напомним, там от удара током погиб 37-летний мужчина и едва не погибла 15-летняя девочка.

«10 июля девочка, отдыхавшая на побережье с родственниками и знакомыми, неподалеку от работающего насоса зашла в воду, получила удар током и потеряла сознание. Ей на помощь в воду кинулся мужчина, который также от электроразряда потерял сознание и вскоре умер. Девочку удалось достать из воды и спасти», - сообщали ранее правоохранители.

Как выяснили следователи, незадолго до трагедии в поселке Танхой случилась авария на трубопроводе водозаборной станции. Директор МУПа дал указание подчиненным установить в Байкале погружной электронасос для забора воды в резервуар в обход поврежденного участка.

«Установка насоса в черте населенного пункта и последующая эксплуатация осуществлялись с нарушением многочисленных норм и правил по электрической безопасности. Помимо этого, позднее обвиняемый узнал о повреждении изоляции кабеля насоса, однако мер по прекращению его использования в водоеме не принял. При этом место установки насоса не было огорожено и обозначено как опасное», - отмечают в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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халатность депутаты

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