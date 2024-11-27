Происшествия 27.11.2024 в 14:11
В Бурятии депутата будут судить за смерть человека на Байкале
Летом на озере от удара током погиб мужчина и едва не погибла девочка
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия ЖКХ и по совместительству депутата райсовета Кабанского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Речь идет о трагедии, случившейся летом этого года на озере Байкал в районе поселка Тонхой. Напомним, там от удара током погиб 37-летний мужчина и едва не погибла 15-летняя девочка.
«10 июля девочка, отдыхавшая на побережье с родственниками и знакомыми, неподалеку от работающего насоса зашла в воду, получила удар током и потеряла сознание. Ей на помощь в воду кинулся мужчина, который также от электроразряда потерял сознание и вскоре умер. Девочку удалось достать из воды и спасти», - сообщали ранее правоохранители.
Как выяснили следователи, незадолго до трагедии в поселке Танхой случилась авария на трубопроводе водозаборной станции. Директор МУПа дал указание подчиненным установить в Байкале погружной электронасос для забора воды в резервуар в обход поврежденного участка.
«Установка насоса в черте населенного пункта и последующая эксплуатация осуществлялись с нарушением многочисленных норм и правил по электрической безопасности. Помимо этого, позднее обвиняемый узнал о повреждении изоляции кабеля насоса, однако мер по прекращению его использования в водоеме не принял. При этом место установки насоса не было огорожено и обозначено как опасное», - отмечают в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Речь идет о трагедии, случившейся летом этого года на озере Байкал в районе поселка Тонхой. Напомним, там от удара током погиб 37-летний мужчина и едва не погибла 15-летняя девочка.
«10 июля девочка, отдыхавшая на побережье с родственниками и знакомыми, неподалеку от работающего насоса зашла в воду, получила удар током и потеряла сознание. Ей на помощь в воду кинулся мужчина, который также от электроразряда потерял сознание и вскоре умер. Девочку удалось достать из воды и спасти», - сообщали ранее правоохранители.
Как выяснили следователи, незадолго до трагедии в поселке Танхой случилась авария на трубопроводе водозаборной станции. Директор МУПа дал указание подчиненным установить в Байкале погружной электронасос для забора воды в резервуар в обход поврежденного участка.
«Установка насоса в черте населенного пункта и последующая эксплуатация осуществлялись с нарушением многочисленных норм и правил по электрической безопасности. Помимо этого, позднее обвиняемый узнал о повреждении изоляции кабеля насоса, однако мер по прекращению его использования в водоеме не принял. При этом место установки насоса не было огорожено и обозначено как опасное», - отмечают в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Тегихалатность депутаты