Происшествия 03.12.2024 в 11:25

В МВД рассказали, как улан-удэнца «обули» при покупке машины

Мужчина был уверен в реальности сделки, получив на руки липовый договор
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Текст: Андрей Константинов
В МВД рассказали, как улан-удэнца «обули» при покупке машины
Фото: архив «Номер один»
В МВД Бурятии сообщили подробности обмана 48-летнего жителя Улан-Удэ, который, желая приобрести автомобиль, перечислил аферистам 1,7 млн рублей.

Как рассказали в полиции, 10 октября горожанин нашел в мессенджере группу по продаже и перегону авто из Белоруссии, Латвии и США. В течение двух недель он внимательно изучал её содержание, а затем увидел объявление о продаже иномарки 2018 года стоимостью 1 млн 150 тысяч рублей. Оно мужчину сразу заинтересовало. Связавшись с продавцом, он обговорил условия покупки, а спустя три недели продал свой автомобиль.

После очередного разговора продавец отправил и попросил заполнить договор, уточнив, на чье имя будет оформляться машина. Горожанин ответил, что владельцем станет его супруга и переслал ее паспортные данные.

Затем по указанию продавца он оплатил налоги и сборы на «растаможивание транспортного средства», переведя на различные счета 357 тысяч рублей. Потом, узнав от его «коллеги-брокера» о необходимости уплаты утиль-сбора, перечислил еще 578 тысяч рублей. Однако, этого оказалось недостаточно. Аферисты отправили «декларацию по утиль-сбору», требующую перечисления дополнительной суммы в размере 515 тысяч рублей, которую житель Улан-Удэ также перевел злоумышленникам.

Далее последовала оплата 243 тысяч рублей для, якобы, ввоза автомобиля на территорию России, а затем «продавец» и «брокер» перестали отвечать на звонки и сообщения. Мужчина понял, что его обманули. В отбей сложности горожанин потерял 1,7 млн рублей, часть из которых были его сбережениями, 650 тысяч рублей он выручил от продажи своего автомобиля, а еще 600 тысяч оформил в кредит.

Как отметили в МВД, при переводах денег в отделении банка работники проводили с горожанином профилактические беседы и задавали уточняющие вопросы. Но тот, будучи уверенным в реальности сделки, показывал электронный договор купли-продажи.

Полиция Бурятии призывает жителей республики к соблюдению мер имущественной безопасности. Тем более, если речь идет о крупных покупках, совершаемых онлайн.

«Не переводите деньги, если не уверены в продавце. Воздержитесь от покупок у частных лиц, проживающих за пределами региона. Постарайтесь самостоятельно приехать и осмотреть товар, убедиться в его наличии прежде, чем перечислять оплату», - советуют в МВД Бурятии.
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