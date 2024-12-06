Происшествия 06.12.2024 в 09:42
Несколько землетрясений случилось за сутки в Бурятии
Подземные толчки фиксировали в разных районах
Текст: Андрей Константинов
Серия землетрясений произошла вчера вечером в Бурятии. Несколько из них случились в Северо-Байкальском районе. Там подземные толчки зафиксировали в 20:00, 20:08 и 20:22. Их эпицентр находился в 75 км юго-восточнее от села Кумора, а магнитуда варьировалась от 3 до 4,4 балла.
Также землетрясение зарегистрировали в 20:10 в 58 км северо-восточнее села Улюнхан. Его магнитуда составила 3,8 балла.
Напомним, еще одно землетрясение случилось вчера в седьмом часу утра в районе поселка Монды.
Также землетрясение зарегистрировали в 20:10 в 58 км северо-восточнее села Улюнхан. Его магнитуда составила 3,8 балла.
Напомним, еще одно землетрясение случилось вчера в седьмом часу утра в районе поселка Монды.
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