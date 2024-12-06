Происшествия 06.12.2024 в 17:31

В микрорайоне Улан-Удэ ввели карантин

Туда забежала бешеная лиса
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В микрорайоне Улан-Удэ ввели карантин
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
На горячую линию Управления ветеринарии Бурятии поступило сообщение от жителя микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ. К нему во двор забежала лисица, где ее задавили собаки. Специалисты ветеринарной службы оперативно доставили труп лисы в лабораторию, где у нее выявили бешенство.

«По предварительным данным, был возможен контакт лисы с собаками на самовыгуле. В настоящий момент выявляются их владельцы. Найденных собак поставят на двухнедельное наблюдение для исключения проявлений симптомов бешенства. Принято решение о введении на территории микрорайона Забайкальский карантина по бешенству длительностью в 2 месяца», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.

В рамках карантина в микрорайоне идет подворовой обход. Все восприимчивые к бешенству животные, в том числе собаки, пройдут осмотр на наличие признаком бешенства. Кроме этого, ветеринары проведут поголовную вакцинацию животных.

«На данный момент ветеринарной службой пройдено более 100 дворов, расположенных вблизи места обнаружения лисицы. В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили в ведомстве.

Напомним, в начале ноября в Улан-Удэ карантин по бешенству на два месяца ввели в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также четырех ДНТ: «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник». В целом ситуацию с бешенством республики ветеринары оценивают как тревожную.
Теги
бешенство

Все новости

В Бурятии разблокировали федеральную трассу
06.12.2024 в 17:44
В микрорайоне Улан-Удэ ввели карантин
06.12.2024 в 17:31
Более 60 многодетных семей Бурятии получили сертификат на жилье
06.12.2024 в 17:20
Социальный фонд Бурятии не платил пособие женщине с двумя детьми
06.12.2024 в 16:49
В Бурятии на Байкале утонул «двухсотый» «Лэнд Крузер»
06.12.2024 в 16:33
Осторожно! «Телефонные» мошенники!
06.12.2024 в 16:28
Житель Улан-Удэ накупил алкоголя по чужой банковской карте
06.12.2024 в 16:06
В Улан-Удэ семьям погибших Героев России передали награды
06.12.2024 в 16:02
В трех населенных пунктах Хоринского района завершились работы по благоустройству
06.12.2024 в 15:47
Свыше 3 тысяч школьников Улан-Удэ написали итоговое сочинение
06.12.2024 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
В Бурятии разблокировали федеральную трассу
Движение в районе города Бабушкин полностью восстановлено
06.12.2024 в 17:44
В Бурятии на Байкале утонул «двухсотый» «Лэнд Крузер»
Находившимся в машине людям удалось спастись
06.12.2024 в 16:33
Житель Улан-Удэ накупил алкоголя по чужой банковской карте
Он нашел ее случайно на улице, но решил не возвращать владельцу
06.12.2024 в 16:06
В Улан-Удэ ищут 55-летнего мужчину
Мужчина пропал в начале октября
06.12.2024 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru