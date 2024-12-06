Происшествия 06.12.2024 в 17:31
В микрорайоне Улан-Удэ ввели карантин
Туда забежала бешеная лиса
Текст: Андрей Константинов
На горячую линию Управления ветеринарии Бурятии поступило сообщение от жителя микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ. К нему во двор забежала лисица, где ее задавили собаки. Специалисты ветеринарной службы оперативно доставили труп лисы в лабораторию, где у нее выявили бешенство.
«По предварительным данным, был возможен контакт лисы с собаками на самовыгуле. В настоящий момент выявляются их владельцы. Найденных собак поставят на двухнедельное наблюдение для исключения проявлений симптомов бешенства. Принято решение о введении на территории микрорайона Забайкальский карантина по бешенству длительностью в 2 месяца», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
В рамках карантина в микрорайоне идет подворовой обход. Все восприимчивые к бешенству животные, в том числе собаки, пройдут осмотр на наличие признаком бешенства. Кроме этого, ветеринары проведут поголовную вакцинацию животных.
«На данный момент ветеринарной службой пройдено более 100 дворов, расположенных вблизи места обнаружения лисицы. В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили в ведомстве.
Напомним, в начале ноября в Улан-Удэ карантин по бешенству на два месяца ввели в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также четырех ДНТ: «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник». В целом ситуацию с бешенством республики ветеринары оценивают как тревожную.
«По предварительным данным, был возможен контакт лисы с собаками на самовыгуле. В настоящий момент выявляются их владельцы. Найденных собак поставят на двухнедельное наблюдение для исключения проявлений симптомов бешенства. Принято решение о введении на территории микрорайона Забайкальский карантина по бешенству длительностью в 2 месяца», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
В рамках карантина в микрорайоне идет подворовой обход. Все восприимчивые к бешенству животные, в том числе собаки, пройдут осмотр на наличие признаком бешенства. Кроме этого, ветеринары проведут поголовную вакцинацию животных.
«На данный момент ветеринарной службой пройдено более 100 дворов, расположенных вблизи места обнаружения лисицы. В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили в ведомстве.
Напомним, в начале ноября в Улан-Удэ карантин по бешенству на два месяца ввели в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также четырех ДНТ: «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник». В целом ситуацию с бешенством республики ветеринары оценивают как тревожную.
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