В Бурятии пропала девушка

Как сообщили в МВД по Бурятии, днем 25 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже 17-летней Риммы Винниковой.28 октября Римма Винникова уехала из дома в п. Клюевка Кабанского района на учебу и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.На связь с родственниками девушка не выходит с 19 ноября. В последний раз ее видели на ул. Бабушкина в г. Улан-Удэ.Приметы: европейской внешности, на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, темно-карие глаза, черные волосы до плеч.Была одета: черная вязаная шапка, короткая черная куртка с белым капюшоном, синие джинсы, серые кроссовки.Особые принты: 3-сантиметровый шрам на лбу.При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (914) 630-32-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102.Фото: МВД по РБ