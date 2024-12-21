Происшествия 21.12.2024 в 09:17

В Бурятии пропала девушка

Полиция объявила розыск 17-летней Риммы
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии пропала девушка
Как сообщили в МВД по Бурятии, днем 25 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже 17-летней Риммы Винниковой. 

28 октября Римма Винникова уехала из дома в п. Клюевка Кабанского района на учебу и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. 

На связь с родственниками девушка не выходит с 19 ноября. В последний раз ее видели на ул. Бабушкина в г. Улан-Удэ.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, темно-карие глаза, черные волосы до плеч.

Была одета: черная вязаная шапка, короткая черная куртка с белым капюшоном, синие джинсы, серые кроссовки. 

Особые принты: 3-сантиметровый шрам на лбу.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (914) 630-32-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102.

Фото: МВД по РБ

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