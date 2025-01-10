Происшествия 10.01.2025 в 14:05
Убийца или жертва оговора?
У полицейского, которого судят за убийство девочки, оказалось алиби
Текст: КП-Новосибирск
Дело о безвестном исчезновении 14-летней Наташи Матюхиной из новосибирского села Яркуль может обернуться скандалом. Как сообщает КП-Новосибирск, следователи спустя годы обвинили в убийстве школьницы бывших офицеров МВД. Но на суде стало происходить странное: единственная прямая свидетельница говорит, что лгала. А один из подсудимых говорит, у него есть алиби.
15 лет назад школьница с подругой шла из клуба в селе Яркуль. Расстались на перекрестке, и больше Наташу живой не видели. Она числилась безвестно пропавшей, но в позапрошлом году Следком задержал экс-сотрудников МВД Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.
Версия СКР такова: пьяные офицеры милиции сбили Наташу на автомобиле, закинули еще живую в багажник, а потом расправились с ней. Такие подробности – из уст свидетельницы по имени Лилия. Она дала показания, что сидела в том самом авто и все видела.
Однако на суде ошарашила:
– Я прошу прощения у подсудимых, что оклеветала их.
Лилия заявила, что говорила на допросе под давлением – обвинить Кудрявцева и Бартоломея, мол, заставляли сотрудники СКР.
– Я запуталась просто. А сейчас в суде я боюсь соврать, – чуть не плакала на заседании Лилия.
Всякий опытный адвокат или прокурор подтвердит: такие сюжетные повороты на судах случаются. Яркульская свидетельница здесь – не пионер.
Верным будет и другое утверждение: по всем профессиональным канонам следователям положено так детально брать показания, чтобы свидетель от них не смог откосить. Нужно выяснять такие детали, которые категорично подтвердят правдивость свидетеля, либо разоблачат его ложь.
В нашем же случае не получилось. Дама отреклась от показаний, и остается лишь гадать: когда она говорила правду, а когда лгала?
Арестанты вину не признают, но и в свою защиту пока не выступали. Однако есть прогноз: скоро обвиняемые предъявят алиби. Как минимум, это сделает бывший помощник начальника райотдела Максим Кудрявцев.
Любопытные детали громкой истории приоткрыла его адвокат Тамара Алексеева.
– В тот день достоверно установлено местонахождение моего подзащитного в ином месте, а не в месте совершения преступления, - сказала адвокат. - Свидетели, чьи показания проверяли, в том числе с использованием полиграфа, поясняли, что он находился за сотню километров от места преступления. В 2010 году проверялось его алиби, проверялись сведения по геолокации его перемещений, при нем был телефон сотовый, и не установлено, что он каким-то образом появлялся в зоне действия ближайших к Яркулю сетей. Было установлено, что он находился в селе Октябрьское, а не в Яркуле. Потом эта информация из дела каким-то таинственным образом пропала.
По словам адвоката, 15 лет назад ее подзащитного уже допрашивали. Тогда же проходил он и полиграф, в народе – «детектор лжи», и прошел успешно.
– В отношении него были подозрения изначальные, на его автомобиле увидели повреждения, но они объяснены. Он наехал на конструкцию около магазина. Были опрошены очевидцы – продавцы, которые курили на улице, - добавляет Тамара Алексеева.
Тогда, 15 лет, она еще не работала с Кудрявцевым и говорит, что все перечисленные факты знает лишь от клиента.
Не факт, что это станет категорическим опровержением причастности – в материалах следствия, наверняка, найдутся ниточки, которые связывают обвиняемых с пропажей девочки. Но не разорвутся ли они окончательно на прениях?
К слову, жители Усть-Таркского района, где так и не нашли тела Наташи Матюхиной, допускают, что экс-сотрудники МВД скоро к ним вернутся.
Эти прогнозы лишь усиливает недавний грандиозный конфуз следствия: в том же районе за два убийства посадили местного жителя, а одна из «убиенных» вернулась домой живехонькой. И дело теперь придется пересматривать...
15 лет назад школьница с подругой шла из клуба в селе Яркуль. Расстались на перекрестке, и больше Наташу живой не видели. Она числилась безвестно пропавшей, но в позапрошлом году Следком задержал экс-сотрудников МВД Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.
Версия СКР такова: пьяные офицеры милиции сбили Наташу на автомобиле, закинули еще живую в багажник, а потом расправились с ней. Такие подробности – из уст свидетельницы по имени Лилия. Она дала показания, что сидела в том самом авто и все видела.
Однако на суде ошарашила:
– Я прошу прощения у подсудимых, что оклеветала их.
Лилия заявила, что говорила на допросе под давлением – обвинить Кудрявцева и Бартоломея, мол, заставляли сотрудники СКР.
– Я запуталась просто. А сейчас в суде я боюсь соврать, – чуть не плакала на заседании Лилия.
Всякий опытный адвокат или прокурор подтвердит: такие сюжетные повороты на судах случаются. Яркульская свидетельница здесь – не пионер.
Верным будет и другое утверждение: по всем профессиональным канонам следователям положено так детально брать показания, чтобы свидетель от них не смог откосить. Нужно выяснять такие детали, которые категорично подтвердят правдивость свидетеля, либо разоблачат его ложь.
В нашем же случае не получилось. Дама отреклась от показаний, и остается лишь гадать: когда она говорила правду, а когда лгала?
Арестанты вину не признают, но и в свою защиту пока не выступали. Однако есть прогноз: скоро обвиняемые предъявят алиби. Как минимум, это сделает бывший помощник начальника райотдела Максим Кудрявцев.
Любопытные детали громкой истории приоткрыла его адвокат Тамара Алексеева.
– В тот день достоверно установлено местонахождение моего подзащитного в ином месте, а не в месте совершения преступления, - сказала адвокат. - Свидетели, чьи показания проверяли, в том числе с использованием полиграфа, поясняли, что он находился за сотню километров от места преступления. В 2010 году проверялось его алиби, проверялись сведения по геолокации его перемещений, при нем был телефон сотовый, и не установлено, что он каким-то образом появлялся в зоне действия ближайших к Яркулю сетей. Было установлено, что он находился в селе Октябрьское, а не в Яркуле. Потом эта информация из дела каким-то таинственным образом пропала.
По словам адвоката, 15 лет назад ее подзащитного уже допрашивали. Тогда же проходил он и полиграф, в народе – «детектор лжи», и прошел успешно.
– В отношении него были подозрения изначальные, на его автомобиле увидели повреждения, но они объяснены. Он наехал на конструкцию около магазина. Были опрошены очевидцы – продавцы, которые курили на улице, - добавляет Тамара Алексеева.
Тогда, 15 лет, она еще не работала с Кудрявцевым и говорит, что все перечисленные факты знает лишь от клиента.
Не факт, что это станет категорическим опровержением причастности – в материалах следствия, наверняка, найдутся ниточки, которые связывают обвиняемых с пропажей девочки. Но не разорвутся ли они окончательно на прениях?
К слову, жители Усть-Таркского района, где так и не нашли тела Наташи Матюхиной, допускают, что экс-сотрудники МВД скоро к ним вернутся.
Эти прогнозы лишь усиливает недавний грандиозный конфуз следствия: в том же районе за два убийства посадили местного жителя, а одна из «убиенных» вернулась домой живехонькой. И дело теперь придется пересматривать...
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