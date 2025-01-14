Происшествия 14.01.2025 в 12:34
Житель Бурятии получил 13 лет «строгача» за госизмену
Он склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ
Текст: Андрей Константинов
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Верховного суда Бурятии в отношении жителя Улан-Удэ, признанного виновным в государственной измене. Ближайшие 13 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, фигуранта задержали в ноябре 2023 года сотрудники ФСБ.
«Осужденный, действуя в интересах украинских спецслужб, пытался склонить российских военнослужащих к переходу на сторону вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Для достижения своих целей он использовал ложную информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России и обещал помощь в установлении связи с представителями украинской разведки», - сообщили подробности дела в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Напомним, фигуранта задержали в ноябре 2023 года сотрудники ФСБ.
«Осужденный, действуя в интересах украинских спецслужб, пытался склонить российских военнослужащих к переходу на сторону вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Для достижения своих целей он использовал ложную информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России и обещал помощь в установлении связи с представителями украинской разведки», - сообщили подробности дела в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Тегигосизмена