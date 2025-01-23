Происшествия 23.01.2025 в 14:43

В Улан-Удэ бывшего министра будут судить заново

Верховный суд отметил приговор по делу Сергея Матвеева
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бывшего министра будут судить заново
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил приговор Железнодорожного райсуда Улан-Удэ по уголовному делу в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии РБ Сергея Матвеева. Дело возвращено в районный суд на новое рассмотрение.

Напомним, Сергея Матвеева обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Основанием для уголовного преследования экс-министра стали нарушения, выявленные в ходе рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. Эти работы выполнялись по госконтракту с индивидуальным предпринимателем, заключенном в 2021 году, их стоимость составила более 419 млн. рублей. Правоохранители посчитали, что своими действиями министр допустил необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере около 80 миллионов рублей.

По итогам рассмотрения дела в Железнодорожном райсуде Сергей Матвеев по одному из эпизодов был оправдан, а по другому – признан виновным. Согласно вердикту суда, экс-чиновник получил 2,5 года лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Теги
суд превышение полномочий

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